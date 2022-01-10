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Токаєв назвав протести в Казахстані спробою держперевороту: повна заява

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Алмати, Понеділок 10 січня 2022 09:54
Токаєв назвав протести в Казахстані спробою держперевороту: повна заява Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (facebook.com/karasayinfo_kz)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про спробу державного перевороту в країні. Так він пояснив протести в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ORDA.

За його словами, "агресія" охопила одночасно 11 регіонів, але основний удар був спрямований проти Алмати.

"Мета бандформування - підрив конституційного ладу, руйнування інститутів управління, захоплення влади. Йдеться про спробу державного перевороту", - заявив він.

Токаєв заявив, що події останніх днів - "найважча криза" в історії незалежного Казахстану. За його словами, події з початку року - "ланки одного ланцюга, які підпорядковані єдиному руйнівному задуму, підготовка до якого йшла тривалий час".

"Відповідно до рішення Ради безпеки Казахстану, заснованому на всебічному аналізі правоохоронних і спеціальних служб, ситуація була кваліфікована як загроза тероризма і акт агресії. Події в Казахстані набули критичного характеру", - заявив президент Казахстану.

Нагадаємо, у Казахстані затримали вже майже 8 тисяч протестувальників.

Зазначимо, протести в Казахстані були на початку січня 2022 року, люди масово вийшли на вулиці, висловлюючи невдоволення різким подорожчанням автомобільного газу. Крім того, учасники протестів висунули політичні вимоги, надалі почалися зіткнення з силовиками, захоплення адміністративних будівель і мародерство.

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