Токаєв назвав протести в Казахстані спробою держперевороту: повна заява

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про спробу державного перевороту в країні. Так він пояснив протести в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ORDA .

За його словами, "агресія" охопила одночасно 11 регіонів, але основний удар був спрямований проти Алмати.

"Мета бандформування - підрив конституційного ладу, руйнування інститутів управління, захоплення влади. Йдеться про спробу державного перевороту", - заявив він.

Токаєв заявив, що події останніх днів - "найважча криза" в історії незалежного Казахстану. За його словами, події з початку року - "ланки одного ланцюга, які підпорядковані єдиному руйнівному задуму, підготовка до якого йшла тривалий час".

"Відповідно до рішення Ради безпеки Казахстану, заснованому на всебічному аналізі правоохоронних і спеціальних служб, ситуація була кваліфікована як загроза тероризма і акт агресії. Події в Казахстані набули критичного характеру", - заявив президент Казахстану.