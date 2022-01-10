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Токаев назвал протесты в Казахстане попыткой госпереворота: полное заявление

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Алматы, Понедельник 10 января 2022 09:54
Токаев назвал протесты в Казахстане попыткой госпереворота: полное заявление Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (facebook.com/karasayinfo_kz)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке государственного переворота в стране. Так он объяснил протесты в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ORDA.

По его словам, "агрессия" охватила одновременно 11 регионов, но основной удар был направлен против Алматы.

"Цель бандформирования - подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота", - заявил он.

Токаев заявил, что события последних дней - "самый тяжелый кризис" в истории независимого Казахстана. По его словам, события с начала года - "звенья одной цепи, которые подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка к которому шла продолжительное время".

"В соответствии с решением Совета безопасности Казахстана, основанном на всестороннем анализе правоохранительных и специальных служб, ситуация была квалифицирована как угроза терроризма и акт агрессии. События в Казахстане приобрели критический характер", - заявил президент Казахстана.

Напомним, в Казахстане задержали уже почти 8 тысяч протестующих.

Отметим, протесты в Казахстане были в начале января 2022 года, люди массово вышли на улицы, выражая недовольство резким подорожанием автомобильного газа. Кроме того, участники протестов выдвили политические требования, в дальнейшем начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.

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