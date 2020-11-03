Терористи атакували кілька об'єктів у Відні

Терористи атакували відразу шість локацій в столиці Австрії Відні. На цей час поліція затримала чотирьох бойовиків на центральній площі Грабен.

Про це повідомляє OE24.

Телеканал у прямому ефірі показав кадри затримання, на яких видно, як однаково одягнені затримані стоять з піднятими вгору руками. Відзначається, що в місті можуть бути розосереджені до семи злочинців.

Раніше в центрі Відня сталося кілька перестрілок. Чоловік, що відкрив стрілянину також підірвав пояс з вибухівкою.

За даними телеканалу, під час стрілянини біля синагоги в центрі Відня невідомі захопили в заручники відвідувачів ресторану в іншому районі австрійської столиці. Захоплені заручники у ресторані в сьомому районі міста.

Крім того, є інформація про ще одну стрільбу. На цей раз стріляли поблизу готелю Hilton.

Глава МВС Австрії Карл Нехаммер заявив, що стрілянина у Відні є терактом. За словами міністра, у стрільбі в австрійській столиці брали участь кілька нападників, є багато постраждалих.

На цей час відомо про сімох жертв. Відомо, що загинув поліцейський. У центрі Відня заборонили зупинку громадського транспорту до закінчення спецоперації.