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Світло замість газу. Росія припинить електропостачання до Фінляндії

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Гельсінкі, П'ятниця 13 травня 2022 18:37
Світло замість газу. Росія припинить електропостачання до Фінляндії Фото: Росія припинить електропостачання до Фінляндії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Призупинити продаж електроенергії Фінляндії вирішило дочірнє підприємство енергетичної компанії РФ "Интер РАО". Місцевий оператор Fingrid спростував можливий вплив на пересічних фінів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

RAO Nordic Oy з 14 травня припинить продаж електроенергії до Фінляндії. Подальший імпорт з Росії буде призупинений до особливого розпорядження материнської компанії "Интер РАО".

Російська компанія вирішила припинити постачання електроенергії на фінський ринок через "проблеми з прийомом платежів". Натомість місцевий оператор електромереж Fingrid запевнив, що нестачі енергії у Фінляндії не буде. Російська електроенергія покривала лише 10% фінських потреб.

"Нестача імпорту електроенергії з Росії буде компенсована збільшенням імпорту з Швеції та збільшенням власного виробництва", – заявив віце-президент Fingrid.

Раніше Кремль спростував намір відключити Фінляндії газ через вступ до НАТО. Росія пригрозила фінській владі "військовими кроками" у відповідь на євроатлантичні устремління Гельсінкі.

До слова, фінське МЗС відреагувало на сумніви Ердогана щодо потенційного членства в НАТО.

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