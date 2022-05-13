Світло замість газу. Росія припинить електропостачання до Фінляндії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії .

RAO Nordic Oy з 14 травня припинить продаж електроенергії до Фінляндії. Подальший імпорт з Росії буде призупинений до особливого розпорядження материнської компанії "Интер РАО".

Російська компанія вирішила припинити постачання електроенергії на фінський ринок через "проблеми з прийомом платежів". Натомість місцевий оператор електромереж Fingrid запевнив, що нестачі енергії у Фінляндії не буде. Російська електроенергія покривала лише 10% фінських потреб.

"Нестача імпорту електроенергії з Росії буде компенсована збільшенням імпорту з Швеції та збільшенням власного виробництва", – заявив віце-президент Fingrid.

Раніше Кремль спростував намір відключити Фінляндії газ через вступ до НАТО. Росія пригрозила фінській владі "військовими кроками" у відповідь на євроатлантичні устремління Гельсінкі.