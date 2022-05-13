Світло замість газу. Росія припинить електропостачання до Фінляндії
Призупинити продаж електроенергії Фінляндії вирішило дочірнє підприємство енергетичної компанії РФ "Интер РАО". Місцевий оператор Fingrid спростував можливий вплив на пересічних фінів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.
RAO Nordic Oy з 14 травня припинить продаж електроенергії до Фінляндії. Подальший імпорт з Росії буде призупинений до особливого розпорядження материнської компанії "Интер РАО".
Російська компанія вирішила припинити постачання електроенергії на фінський ринок через "проблеми з прийомом платежів". Натомість місцевий оператор електромереж Fingrid запевнив, що нестачі енергії у Фінляндії не буде. Російська електроенергія покривала лише 10% фінських потреб.
"Нестача імпорту електроенергії з Росії буде компенсована збільшенням імпорту з Швеції та збільшенням власного виробництва", – заявив віце-президент Fingrid.
Раніше Кремль спростував намір відключити Фінляндії газ через вступ до НАТО. Росія пригрозила фінській владі "військовими кроками" у відповідь на євроатлантичні устремління Гельсінкі.
До слова, фінське МЗС відреагувало на сумніви Ердогана щодо потенційного членства в НАТО.
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