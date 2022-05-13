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Свет вместо газа. Россия прекратит поставки электричества в Финляндию

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Хельсинки, Пятница 13 мая 2022 18:37
Свет вместо газа. Россия прекратит поставки электричества в Финляндию Фото: Россия прекратит поставки электричества в Финляндию (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Приостановить продажу электроэнергии Финляндии решило дочернее предприятие энергетической компании РФ "Интер РАО". Местный оператор Fingrid опроверг возможное влияние на рядовых финнов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.

RAO Nordic Oy с 14 мая прекратит поставки электроэнергии в Финляндию. Последующий импорт из России будет приостановлен до особого распоряжения материнской компании "Интер РАО".

Российская компания решила прекратить поставки электроэнергии на финский рынок из-за "проблем с приемом платежей". Местный оператор электросетей Fingrid заверил, что нехватки энергии в Финляндии не будет. Российская электроэнергия покрывала всего 10% финских потребностей.

"Недостаток импорта электроэнергии из России будет компенсирован увеличением импорта из Швеции и увеличением собственного производства", – заявил вице-президент Fingrid.

Ранее Кремль опроверг намерение отключить Финляндии газ из-за вступления в НАТО. Россия пригрозила финским властям "военными шагами" в ответ на евроатлантические устремления Хельсинки.

К слову, финский МИД отреагировал на сомнения Эрдогана по поводу потенциального членства в НАТО.

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