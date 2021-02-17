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Чоловік королеви Єлизавети ІІ потрапив до лікарні

Новость на русском → Лондон, Середа 17 лютого 2021 16:27
Чоловік королеви Єлизавети ІІ потрапив до лікарні Фото: принц Філіп (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Чоловік британської королеви Єлизавети ІІ, 99-річний герцог Единбурзький Філіп потрапив до лікарні. Його госпіталізували до лондонського госпіталя Edward VII King через нездужання.

Про це повідомило британське видання The Sun.

Зазначається, що нездужання принца Філіпа не пов'язане з COVID-19. В офіційній заяві Букінгемського палацу йдеться про те, що герцог Единбурзький потрапив до лікарні ввечері вівторка, 16 лютого.

"Госпіталізація герцога є заходом обережності за порадою лікаря після того, як він відчув себе погано. Очікується, що герцог залишиться в лікарні на декілька днів для нагляду та відпочинку", - заявили в Букінгемському палаці.

За інформацією видання, Філіп приїхав до лікарні на автомобілі, що свідчить про те, що ситуація не була надзвичайною. Королева Єлизавета ІІ продовжує перебувати у Віндзорі.

Нагадаємо, у грудні 2019 року принца Філіпа також госпіталізували в рамках "запобіжного заходу". У Букінгемському палаці говорили, що лягти у лікарню герцогу рекомендував його лікар.

Додамо, у березні 2020 року син британської королеви принц Чарльз перехворів на коронавірус.

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