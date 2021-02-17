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Супруг королевы Елизаветы II попал в больницу

Новина українською → Лондон, Среда 17 февраля 2021 16:27
Супруг королевы Елизаветы II попал в больницу Фото: принц Филипп (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Супруг британской королевы Елизаветы II, 99-летний герцог Эдинбургский Филипп попал в больницу. Его госпитализировали в лондонский госпиталь Edward VII King из-за недомогания.

Об этом сообщило британское издание The Sun.

Отмечается, что недомогание принца Филиппа не связано с COVID-19. В официальном заявлении Букингемского дворца говорится о том, что герцог Эдинбургский попал в больницу вечером вторника, 16 февраля.

"Госпитализация герцога является мерой предосторожности по совету врача после того, как он почувствовал себя плохо. Ожидается, что герцог останется в больнице на несколько дней для наблюдения и отдыха", - заявили в Букингемском дворце.

По информации издания, Филипп приехал в больницу на автомобиле, что свидетельствует о том, что ситуация не была чрезвычайной. Королева Елизавета II продолжает пребывать в Виндзоре.

Напомним, в декабре 2019 года принца Филиппа также госпитализировали в рамках "меры предосторожности". В Букингемском дворце говорили, что лечь в больницу герцогу рекомендовал его врач.

Добавим, в марте 2020 года сын британской королевы принц Чарльз переболел коронавирусом.

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