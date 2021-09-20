ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Студенти вистрибували з вікон. Що відомо про стрілянину в університеті Пермі

Новость на русском →
Понеділок 20 вересня 2021 10:54
Студенти вистрибували з вікон. Що відомо про стрілянину в університеті Пермі Фото: 20 вересня сталася стрілянина в університеті Пермі (59.ru)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 20 вересня, невідомий чоловік проник на територію восьмого кампусу Пермського державного університету. За останніми даними, в результаті події постраждали 19 осіб, ще вісім були вбиті.

Що відомо на даний момент про стрілянину в матеріалі РБК-Україна.

Що сталося

Сьогодні близько 11: 00 (10: 00 за київським часом) чоловік проник на територію кампусу і відкрив стрілянину на вулиці. Частина студентів закрилася від нападника в аудиторіях вузу. Деякі учні вистрибували з вікон.

В результаті інциденту постраждали 19 осіб, ще вісім були вбиті.

Губернатор Пермського краю заявив про ліквідацію одного з нападників у Пермському виші. Також зараз перевіряється інформація про можливих спільників.

Стрілець був поранений під час штурму, проте пізніше він помер від отриманих поранень.

Стрілець

Стрільцем виявився 18-річний студент Тимур Бекмансуров. На своїй сторінці в одній із соціальних мереж написав, що його напад не є терактом і він не перебуває в будь-яких екстремістських організаціях. Зброю він купив у березні 2021 року і дуже довго на нього збирав. У своїй розповіді він детально описав, як проходив лікарів для отримання ліцензії, щоб спростити роботу слідчим.

Кримінальна справа

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про вбивство двох і більше осіб за фактом стрілянини в університеті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пермь
NEWS
В Україні почали діяти нові правила карантину. 10 головних фактів 
В Україні почали діяти нові правила карантину. 10 головних фактів 
DAILY
Сергій Наєв: РФ будь-коли може перейти до бойових дій на Півдні України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: РФ будь-коли може перейти до бойових дій на Півдні України