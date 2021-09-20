Студенти вистрибували з вікон. Що відомо про стрілянину в університеті Пермі

У понеділок, 20 вересня, невідомий чоловік проник на територію восьмого кампусу Пермського державного університету. За останніми даними, в результаті події постраждали 19 осіб, ще вісім були вбиті.

Що відомо на даний момент про стрілянину в матеріалі РБК-Україна .

Що сталося

Сьогодні близько 11: 00 (10: 00 за київським часом) чоловік проник на територію кампусу і відкрив стрілянину на вулиці. Частина студентів закрилася від нападника в аудиторіях вузу. Деякі учні вистрибували з вікон.

В результаті інциденту постраждали 19 осіб, ще вісім були вбиті.

Губернатор Пермського краю заявив про ліквідацію одного з нападників у Пермському виші. Також зараз перевіряється інформація про можливих спільників.

Стрілець був поранений під час штурму, проте пізніше він помер від отриманих поранень.

Стрілець

Стрільцем виявився 18-річний студент Тимур Бекмансуров. На своїй сторінці в одній із соціальних мереж написав, що його напад не є терактом і він не перебуває в будь-яких екстремістських організаціях. Зброю він купив у березні 2021 року і дуже довго на нього збирав. У своїй розповіді він детально описав, як проходив лікарів для отримання ліцензії, щоб спростити роботу слідчим.

Кримінальна справа

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про вбивство двох і більше осіб за фактом стрілянини в університеті.