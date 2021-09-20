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Студенты выпрыгивали из окон. Что известно о стрельбе в университете Перми

Новина українською →
Понедельник 20 сентября 2021 10:54
Студенты выпрыгивали из окон. Что известно о стрельбе в университете Перми Фото: 20 сентября произошла стрельба в университете Перми (59.ru)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 20 сентября, неизвестный мужчина проник на территорию восьмого кампуса Пермского государственного университета. По последним данным, в результате происшествия пострадали 19 человек, еще восемь были убиты.

Что известно на данный момент о стрельбе в материале РБК-Украина.

Что произошло

Сегодня около 11:00 (10:00 по киевскому времени) мужчина проник на территорию кампуса и открыл стрельбу на улице. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгивали из окон.

В результате инцидента пострадали 19 человек, еще восемь были убиты.

Губернатор Пермского края заявил о ликвидации одного из нападавших в пермском вузе. Также сейчас проверяется информация о возможных сообщниках.

Стрелок был ранен во время штурма, однако позже он скончался от полученных ранений.

Стрелок

Стрелком оказался 18-летний студент Тимур Бекмансуров. На своей странице в одной из социальных сетей написал, что его нападение не является терактом и он не состоит в каких-либо экстремистских организациях. Оружие он купил в марте 2021 года и очень долго на него копил. В своем рассказе он детально описал, как проходил врачей для получения лицензии, чтобы упростить работу следователям.

Уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в университете.

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