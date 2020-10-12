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Країни ЄС підтримали введення санкцій через Навального

Автор: Роман Тверденко

Глави міністерств закордонних справ країн Євросоюзу підтримали пропозицію Франції та Німеччини щодо санкцій проти російських чиновників через отруєння Олексія Навального. Санкції будуть введені проти конкретних осіб.

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Про це заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хавісто.

За його словами, тепер робочі групи будуть займатися складанням документа.

"Була виражена політична підтримка пропозиції Франції та Німеччини щодо санкцій. Підготовкою займуться робочі групи Євросоюзу", - повідомив Хавісто.

Франція і Німеччина розробили пропозиції з санкціями проти деяких осіб, які можуть бути причетні до отруєння. Спільне рішення країн було прийнято на підставі висновку Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), що підтвердив отруєння Навального речовиною з групи "Новачок".

Сьогодні Рада Євросоюзу також продовжила на рік санкції щодо застосування хімічної зброї, в тому числі по справі отруєння Скрипалів. Санкції продовжили до 16 жовтня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що в цьому році США можуть запровадити нові санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

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