Сторонники Трампа вышли на улицы против результатов выборов

Сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа вышли на улицы Вашингтона в его поддержку на выборах главы государства. Сотни людей собрались на Freedom Plaza, неподалеку от Белого дома.

Об этом сообщает NBC4 Washington.

Люди держат в руках американские флаги и требуют прекратить кражу голосов. Многие пришли в футболках и кепках с надписью Make America Great Again!, то есть "Сделаем Америку снова великой!", - предвыборного лозунга Трампа 2020 года.

Things have gotten tense at times at the #MillionMAGAMarch. Moments ago someone wielding a Trump flag lunged it at a counter protester with Refuse Fascism.



At other times there was pushing, one man pulled a sign out of a woman’s hands and hit her with it. https://t.co/hkIueooo98 pic.twitter.com/7AJzYtBJAs