Прихильникам Трампа заборонили носити зброю на акції проти підсумків виборів

Влада Вашингтона попередила прихильників Дональда Трампа, які планують прийти на мітинг проти затвердження Джо Байдена обраним президентом США, про неприпустимість проносити з собою зброю. Протест має відбутися 6 січня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на начальника столичної поліції Роберта Конті.

Влада Вашингтона закликала сотні солдатів національної гвардії бути готовими надати допомогу в наведенні порядку.

"Ми отримали інформацію про те, що деякі особи мають намір привезти вогнепальну зброю у наше місто. Це буде неприпустимо", - заявив Конті.

За його словами, поліція буде затримувати будь-якого учасника, у якого помітить вогнепальну зброю або ж при провокації насильства і безладів. Конті нагадав про демонстрації восени та грудні, коли прихильники Трампа у Вашингтоні стикалися з представниками руху "Антифа" і Black Lives Matter. Тоді сталося кілька бійок, в тому числі із застосуванням холодної зброї.

14 грудня колегія вибірників затвердила результати голосування на виборах президента США, згідно з якими Джо Байден стане новим президентом США.

РБК-Україна писало, що Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах.

Також повідомлялося, що радник чинного президента Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що у спірних штатах проводиться альтернативне голосування виборників, результати якого направлять в Конгрес.