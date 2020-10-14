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У столичному регіоні Франції вводять комендантську годину

Автор: Дмитро Левицький

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про введення комендантської години у столичному регіоні

Про це повідомляє французький телеканал BFM TV.

Комендантська година діятиме з 21:00 до 6-ї години ранку. Обмеження діятиме щонайменше 4 тижні.

За словами Макрона, порушення комендантської години каратиметься штрафом у розмірі в 135 євро (близько 4,5 тисячі гривень). За повторне порушення французам доведеться заплатити 1500 євро (майже 50 тисяч гривень).

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"Будуть перевірки, і я дякую поліції за те, що вона це робила з початку епідемії. Будуть штрафи, як і за багато правопорушень", - наголосив він.

Такі обмеження вводяться для стримання поширення коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно карантин посилили у чотирьох містах Франції. З суботи у цих містах закриють бари та ресторани.

До цього, до зони максимальної небезпеки потрапив Париж та його передмістя. У столиці Франції фіксують велику кількість нових випадків коронавірусу.

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