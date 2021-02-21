ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США заявили, що Росію чекають "не просто" санкції за масштабну кібератаку

Новость на русском → Вашингтон, Неділя 21 лютого 2021 23:10
США заявили, що Росію чекають "не просто" санкції за масштабну кібератаку Фото: Джейк Салліван (www.geopolitica.info)
Автор: Артур Родивилов

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американська сторона у питанні реагування на кібератаки Росії готові застосувати не тільки механізм санкцій. Розробка відповідних заходів може тривати тиждень.

Про це повідомляє телеканал CBS.

За його словами, на даний момент розвідка США займається визначенням збитку, який був здійснений під час атак на американські відомства, а також встановлення осіб, які до цього причетні.

"Відповідь буде включати набір інструментів - видимих і невидимих. Це будуть не просто санкції", - підкреслив Салліван.

Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. Зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікацій та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.

Пізніше в Мін'юсті США заявили, що до кібератак причетна Росія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі кібератака Санкції
NEWS
Адаптивний карантин 2.0. Коли і як будуть діяти нові обмеження
Адаптивний карантин 2.0. Коли і як будуть діяти нові обмеження
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ