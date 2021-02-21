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США заявили, что Россию ждут "не просто" санкции за масштабную кибератаку

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 21 февраля 2021 23:10
США заявили, что Россию ждут "не просто" санкции за масштабную кибератаку Фото: Джейк Салливан (www.geopolitica.info)
Автор: Артур Родивилов

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона в вопросе реагирования на кибератаки России готовы применить не только механизм санкций. Разработка ответных мер может длиться неделю.

Об этом сообщает телеканал CBS.

По его словам, на данный момент разведка США занимается определением ущерба, который был совершен во время атак на американские ведомства, а также установкой лиц, которые к этому причастны.

"Ответ будет включать набор инструментов - видимых и невидимых. Это будут не просто санкции", - подчеркнул Салливан.

Напомним, в декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

Позже в Минюсте США заявили, что к кибератакам причастна Россия.

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