У США завершується термін розгляду судових позовів і перерахунку голосів

В середу, 9 грудня, всі штати зобов'язані закінчити судові розгляди, перерахунки голосів і призначити вибірників. Юристи президента США Дональда Трампа продовжать спроби оскаржити результати виборів.

Про це йдеться в заяві юристів штабу Трампа.

Вклавшись у цей дедлайн, регіони убезпечать себе від можливих спроб переглянути результати голосування, а їхні виборці отримають імунітет від претензій з боку Конгресу.

"Safe Harbor Deadline - це встановлений термін, який зазвичай позначає останній день, коли штати мають затвердити підсумки виборів. Однак продовження пов'язаних з виборами суперечок після 8 грудня не є чимось безпрецедентним", - йдеться в заяві.

До кінця цього дня кожен штат офіційно оголосить результати виборів, повідомивши, за кого з кандидатів голосуватимуть обрані від нього виборці.

Нагадаємо, 21 листопада штат Джорджія сертифікував результати виборів президента США, затвердивши перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. Він набрав на 12 670 голосів більше.

Потім штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позов з вимогою визнати недійсними результати президентських виборів в штаті Джорджія.

7 грудня після чергового перерахунку голосів штат Джорджія офіційно затвердив Джо Байдена переможцем виборів президента США.