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У США затримали п'ятьох учасників штурму Капітолію

Автор: Даша Харченко

Правоохоронні органи США затримала п'ятьох учасників заворушень у будівлі Капітолію у Вашингтоні. Вони належать до ультраправого руху Proud Boys.

Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

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Повідомляється про трьох жителів штату Міссурі, які були затримані неподалік від міста Канзас-сіті, і двох вихідців з Аризони.

Їм інкримінується участь в масовій змові.

Раніше стало відомо, що компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів в Вашингтоні і штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.

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