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США ввели нові мита на товари з Німеччини та Франції

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 12 січня 2021 13:03
США ввели нові мита на товари з Німеччини та Франції Фото: долари (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

Сполучені Штати Америки (США) запровадили нові мита на запчастини для авіапромисловості і алкогольні напої з Німеччини і Франції. Мита починають діяти з сьогоднішнього дня.

Про це йдеться у заяві на сайті Прикордонно-митної служби США.

Зокрема, запроваджується додатковий 15-відсотковий тариф на частини літальних апаратів, включаючи фюзеляжі і вузли для крил, і мито в розмірі 25% на деякі вина.

Раніше стало відомо, що переговори між Вашингтоном та Брюсселем щодо субсидій європейському Airbus та його американському конкуренту Boeing зупинилися в останні тижні адміністрації Дональда Трампа.

Європейські політики заявили, що будуть обговорювати це з новообраним президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, президень Дональд Трамп заявив, що США приймуть заходи у відповідь на рішення Світової організації торгівлі визнати незаконним підвищення мит на китайські товари.

До цього СОТ повідомила, що США порушили правила глобальної торгівлі, ввівши багатомільярдні мита щодо Китаю.

Спеціально створена комісія прийшла до висновку, що американські мита порушують правила торгівлі, оскільки вони застосовуються тільки до Китаю і перевищують максимальні ставки, узгоджені Вашингтоном з СОТ.

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