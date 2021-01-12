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США ввели новые пошлины на товары из Германии и Франции

Новина українською → Вашингтон, Вторник 12 января 2021 13:03
США ввели новые пошлины на товары из Германии и Франции Фото: Фото: доллары (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

Соединенные Штаты Америки (США) ввели новые пошлины на запчасти для авиапромышленности и алкогольные напитки из Германии и Франции. Пошлины начинают действовать с сегодняшнего дня.

Об этом говорится в заявлении на сайте Погранично-таможенной службы США.

В частности, вводится дополнительный 15-процентный тариф на части летательных аппаратов, включая фюзеляжи и узлы для крыльев, и пошлину в размере 25% на некоторые вина.

Ранее стало известно, что переговоры между Вашингтоном и Брюсселем в отношении субсидий европейскому Airbus и его американскому конкуренту Boeing остановились в последние недели администрации Дональда Трампа.

Европейские политики заявили, что будут это обсуждать с новоизбранным президентом США Джо Байденом.

Напомним, президень Дональд Трамп заявил, что США примут меры в ответ на решение Мировой организации торговли признать незаконным повышение пошлин на китайские товары.

До этого ВТО сообщила, что США нарушили правила глобальной торговли, введя многомиллиардные пошлины в отношении Китая.

Специально созданная комиссия пришла к выводу, что американские пошлины нарушают правила торговли, поскольку они применяются только к Китаю и превышают максимальные ставки, согласованные Вашингтоном по ВТО.

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