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У США вперше виявили новий штам коронавірусу

Новость на русском → Колорадо, Середа 30 грудня 2020 02:52
У США вперше виявили новий штам коронавірусу Фото: карантин у США (twitter/usatoday)
Автор: Артур Родивилов

Новий штам коронавірусу виявлено в американському штаті Колорадо. Хворий перебуває в ізоляції в окрузі Елберт.

Це випливає з заяви губернатора штату Джареда Поліса, опублікованої в Twitter.

Зазначається, що хворий чоловік не був у поїздках останнім часом.

"Сьогодні ми виявили перший випадок зараження штамом COVID-19. Того ж варіанту, який був виявлений у Великобританії", - написав Поліс.

Після появи інформації про мутацію коронавірусу багато штатів США ввели обмеження на в'їзд мандрівників з Великобританії.

Зазначимо, в грудні у Великобританії та Південно-Африканській Республіці заявили про виявлення нових мутацій коронавірусу. Вчені вважають, що ці штами коронавірусу можуть бути заразними, а значить, можуть швидше поширюватися.

Нагадаємо, нещодавно в Австралії зафіксували зараження новим штамом коронавірусу, який почав поширюватися в ПАР. Перший випадок виявили в штаті Квінсленд.

Крім того, в Пакистані заявили про виявлення заражених "британським" штамом коронавірусу. Всі випадки зараження новою мутацією зафіксували в Карачі.

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