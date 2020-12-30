В США впервые обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса обнаружен в американском штате Колорадо. Заболевший находится в изоляции в округе Элберт.

Это следует из заявления губернатора штата Джареда Полиса, опубликованного в Twitter.

Отмечается, что заболевший мужчина не был в поездках в последнее время.

"Сегодня мы обнаружили первый случай заражения штаммом COVID-19. Того же варианта, который был обнаружен в Великобритании", - написал Полис.

После появления информации о мутации коронавируса многие штаты США ввели ограничения на въезд путешественников из Великобритании.

Отметим, в декабре в Великобритании и Южно-Африканской Республике заявили об обнаружении новых мутаций коронавируса. Ученые считают, что эти штаммы коронавируса могут быть более заразными, а значит могут быстрее распространяться.

Напомним, недавно в Австралии зафиксировали заражение новым штаммом коронавируса, который начал распространяться в ЮАР. Первый случай обнаружили в штате Квинсленд.

Кроме того, в Пакистане заявили о выявлении зараженных "британским" штаммом коронавируса. Все случаи заражения новой мутацией зафиксировали в Карачи.