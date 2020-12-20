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У США за добу коронавірусом заразилося рекордна кількість людей

Автор: Даша Харченко

За минулу добу в США у 403,4 тисячі осіб виявили коронавірус. Це на 159 тисяч більше попереднього антирекорду.

Дані наводить Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Днем раніше було зареєстровано близько 231 тисяч хворих.

Всього в США коронавірусом заразилися 17,39 млн осіб. Померли 313 тисяч пацієнтів.

Нагадаємо, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило вакцину Moderna американського виробництва. Це сталося приблизно через тиждень після затвердження вакцини Pfizer/BioNTech, яка зараз поширюється.

РБК-Україна писало, що коронавірусом в Україні за минулу добу заразилися 11 742 людини. Найбільше заражень в Києві, Одеській та Запорізькій областях.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує, що пандемія коронавірусу піде на спад у квітні 2021 року. На його думку, цьому сприятиме вакцинація і зростання кількості людей, які перехворіли COVID-19.

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