США планують кібератаки проти Росії, - NYT

США в найближчі три тижні планують зробити кілька кібератак проти Росії у відповідь на злом американських урядових мереж в кінці 2020 року. Кібератаки будуть проводитися в поєднанні з економічними санкціями.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на знайомих з планами посадових осіб.

Як пише газета, атаки будуть прихованими для світу, але "очевидними для російської розвідки, збройних сил і президента Володимира Путіна".

За словами співрозмовників NYT, це стане відповіддю адміністрації президента Джо Байдена на злом федеральних мереж.

Раніше повідомлялося, що Білий дім вивчає можливість створення координаційної кібергрупи для оцінки масштабу і небезпеки атаки на сервери компанії Microsoft. Зустріч представників декількох федеральних відомств з цього питання відбудеться на наступному тижні.

Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. Зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки і управління з комунікацій та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.