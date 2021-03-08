США планируют кибератаки против России, - NYT

США в ближайшие три недели планируют совершить несколько кибератак против России в ответ на взлом американских правительственных сетей в конце 2020 года. Кибератаки будут проводиться в сочетании с экономическими санкциями.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на знакомых с планами должностных лиц.

Как пишет газета, атаки будут скрытными для мира, но "очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина".



По словам собеседников NYT, это станет ответом администрации президента Джо Байдена на взлом федеральных сетей.

Ранее сообщалось, что Белый дом изучает возможность создания координационной кибергруппы для оценки масштаба и опасности атаки на сервера компании Microsoft. Встреча представителей нескольких федеральных ведомств по этому вопросу состоится на следующей неделе.

Напомним, в декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.