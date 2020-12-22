США оголосили про нові візові обмеження щодо посадових осіб Китаю

Держсекретар США Майк Помпео оголосив про введення додаткових візових обмежень відносно китайських офіційних осіб, причетних до порушення прав людини. Він висловив солідарність з жертвами переслідувань в КНР.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Помпео зазначив, що авторитарні влади Китаю найжорстокішим чином обмежують свободу вираження думок, релігії і переконань, свободу асоціацій та право на мирні зібрання.

"Сполучені Штати ясно дали зрозуміти, що в нашій країні не раді тим, хто здійснює подібні порушення прав людини", - сказав він.

За словами Помпео, США вирішили обмежити видачу віз китайським посадовим особам, які вважаються причетними до політики або дій, спрямованих на переслідування віруючих, представників етнічних меншин, дисидентів, правозахисників, журналістів, членів профспілок, лідерів громадянського суспільства та мирних демонстрантів. Обмеження також поширюються на родичів цих чиновників.

"Цей крок демонструє, що уряд США твердо має намір притягнути до відповідальності Комуністичну партію Китаю (КПК) за посилюються репресії проти китайського народу. У цьому році США ввели візові обмеження та фінансові санкції стосовно посадових осіб КПК, причетних до жахливих зловживань в Сіньцзяні, обмеження доступу до Тибету і підриву обіцяної Гонконгу автономії", - сказав Помпео.

Раніше Помпео заявив, що ще 19 фігурантів опинилися у списку санкцій за причетність до викрадення комерційної таємниці американських корпорацій. Як підкреслив Помпео, це підірвало, в тому числі, зусилля США з протидії незаконному обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів.

Окремі обмеження були введені проти 36 суб'єктів за їх діяльність, пов'язану з експансією КНР в Південно-Китайському морі.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати ввели візові обмеження щодо низки чиновників Китаю. Їх підозрюють у погрозах різним людям, не розділяє політику Пекіна.