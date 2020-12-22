США объявили о новых визовых ограничениях в отношении должностных лиц Китая

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении дополнительных визовых ограничений в отношении китайских официальных лиц, замешанных в нарушениях прав человека. Он выразил солидарность с жертвами преследований в КНР.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Помпео отметил, что авторитарные власти Китая жесточайшим образом ограничивают свободу выражения мнений, религии и убеждений, свободу ассоциаций и право на мирные собрания.

"Соединенные Штаты ясно дали понять, что в нашей стране не рады тем, кто совершает подобные нарушения прав человека", - сказал он.

По словам Помпео, США решили ограничить выдачу виз китайским должностным лицам, которые считаются причастными к политике или действиям, направленным на преследование верующих, представителей этнических меньшинств, диссидентов, правозащитников, журналистов, членов профсоюзов, лидеров гражданского общества и мирных демонстрантов. Ограничения также распространяются на родственников этих чиновников.

"Этот шаг демонстрирует, что правительство США твердо намерено привлечь к ответственности Коммунистическую партию Китая (КПК) за усиливающиеся репрессии против китайского народа. В этом году США ввели визовые ограничения и финансовые санкции в отношении должностных лиц КПК, причастных к ужасающим злоупотреблениям в Синьцзяне, ограничению доступа в Тибет и подрыву обещанной Гонконгу автономии", - сказал Помпео.

Ранее Помпео заявил, что еще 19 фигурантов оказались в списке санкций за причастность к похищению коммерческой тайны американских корпораций. Как подчеркнул Помпео, это подорвало, в том числе, усилия США по противодействию незаконному обороту ядерных и других радиоактивных материалов.

Отдельные ограничения были введены против 36 субъектов за их деятельность, связанную с экспансией КНР в Южно-Китайском море.

Напомним, ранее Соединенные Штаты ввели визовые ограничения для ряда чиновников Китая. Их подозревают в угрозах различным людям, не разделяющим политику Пекина.