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В США виявили першу алергічну реакцію після щеплення вакциною Moderna, - NYT

Автор: Даша Харченко

В Бостоні у лікаря розвинулася важка алергічна реакція після щеплення проти коронавірусу вакциною від компанії Moderna. Це перший відомий випадок алергії після введення препарату.

Про це повідомляє New York Times.

Науковий співробітник геріатричної онкології в Бостонському медичному центрі доктор Хоссейн Садрзаде сказав, що майже відразу після вакцинації у нього виникла алергічна реакція: запаморочення і прискорене серцебиття.

Представник Бостонського медичного центру Девід Кіббі заявив, що Садрзаде дозволили самостійно ввести собі протиалергічний препарат.

Чоловіка доставили у відділення невідкладної допомоги. Кіббі заявив, що лікаря вже виписали.

18 грудня управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалив вакцину Moderna американського виробництва. Це сталося приблизно через тиждень після затвердження вакцини Pfizer/BioNTech, яка зараз поширюється.

Після чого у США розпочали постачання вакцини від коронавірусу розробки компанії Moderna.

23 грудня Міністерство охорони здоров'я Канади схвалило вакцину від COVID-19, розроблену американської біотехнологічною компанією Moderna. Фахівці зробили висновок, що вакцина безпечна, ефективна і якісна.

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