У США назвали умови продовженне ядерної угоди з РФ

Сполучені Штати готові продовжити Договір про скорочення наступальних озброєнь (СНО-3) за умови тимчасового заморожування розмірів ядерних арсеналів. Вашингтон досяг "принципового" угоди щодо стратегічної стабільності з Росією на найвищому рівні.

Про це заявив спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі, повідомляє France24 з посиланням на AFP.

"Фактично, ми готові продовжити дію нового договору СНО на деякий період часу за умови, що вони (РФ, - ред.), в свою чергу, погодяться на обмеження - заморожування - свого ядерного арсеналу. Ми вважаємо, що існує принципова домовленість на найвищих рівнях наших двох урядів", - сказав він.

За словами Біллінгслі, Росії ще потрібно остаточно затвердити "джентльменську угоду" і дати повноваження для уточнення деталей.

"Ми готові укласти цю угоду. Фактично, ми можемо укласти її завтра. Але Москві також доведеться проявити політичну волю, щоб зробити це", - сказав він.

Біллінгслі сказав, що Сполучені Штати як і раніше наполягають на участі Китаю, ядерна програма якого швидко зростає, але, як і раніше, становить лише невелику частину арсеналів Росії і США.

Нагадаємо, адміністрація США готова перевести в бойовий стан ядерну зброю, щоб натиснути на Росію в переговорах про досягнення нових домовленостей щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Також РБК-Україна раніше писало, що спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі заявив, що американська сторона запропонувала Росії підготувати меморандум з озброєнь, який не вимагає ратифікації.

Крім того, США наполягають на притягнення Китаю до переговорів про контроль над ядерними озброєннями, проте Пекін поки відкидає таку можливість.

Зазначимо, що Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ) між США і Росією набув чинності у лютому 2011 року. Його дія передбачена на десятирічний термін - до лютого 2021 року. Після цього сторони мають дійти згоди або продовжити чинні домовленості, або укласти нові.