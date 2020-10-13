В США назвали условие продления ядерной сделки с РФ

Соединенные Штаты готовы продлить Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов. Вашингтон достиг "принципиального" соглашения по стратегической стабильности с Россией на самом высоком уровне.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, сообщает France24 со ссылкой на AFP.

"Фактически, мы готовы продлить действие нового договора СНВ на некоторый период времени при условии, что они (РФ, - ред.), в свою очередь, согласятся на ограничение - замораживание - своего ядерного арсенала. Мы считаем, что существует принципиальная договоренность на самых высоких уровнях наших двух правительств", - сказал он.

По словам Биллингсли, России еще нужно окончательно утвердить "джентльменское соглашение" и дать полномочия для уточнения деталей.

"Мы готовы заключить эту сделку. Фактически, мы можем заключить ее завтра. Но Москве также придется проявить политическую волю, чтобы сделать это", - сказал он.

Биллингсли сказал, что Соединенные Штаты по-прежнему настаивают на участии Китая, ядерная программа которого быстро растет, но по-прежнему составляет лишь небольшую часть арсеналов России и США.

Напомним, администрация США готова перевести в боевое состояние ядерное оружие, чтобы надавить на Россию в переговорах о достижении новых договоренностей о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Также РБК-Украина ранее писало, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что американская сторона предложила России подготовить меморандум с вооружений, который не требует ратификации.

Кроме того, США настаивают на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, однако Пекин пока отвергает такую возможность.

Отметим, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 года. Его действие предусмотрено на десятилетний срок - до февраля 2021 года. После этого стороны должны прийти к согласию или продлить действующие договоренности, или заключить новые.