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США готові розмістити балістичні ракети в Європі для стримування Росії

Новость на русском → Вашингтон, Середа 28 жовтня 2020 20:25
США готові розмістити балістичні ракети в Європі для стримування Росії Фото: Роберт О'Брайен (flickr.com/statephotos)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати готові при необхідності піти на розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі для стримування Російської Федерації. Також США поступово наближаються до досягнення угоди з Росією про продовження договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен, передає The Nation.

"Ми вийшли з договору, ми створюємо гіперзвукова зброя, ми створюємо системи доставлення у вигляді балістичних ракет, які допоможуть забезпечити безпеку Америки... захистити наших союзників і стримувати Китай. Ми розгорнемо такі ж ракети, якщо це буде необхідно, в Європі, щоб стримувати Росію", - сказав він.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Росія і Китай є головними стратегічними супротивниками, які створюють загрозу для національної безпеки Сполучених Штатів.

Крім того, раніше глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії.

Додамо, що міністр оборони Німеччини заявила, що агресивні дії Росії є серйозним викликом для Європейського союзу і НАТО.

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