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США готовы разместить баллистические ракеты в Европе для сдерживания России

Новина українською → Вашингтон, Среда 28 октября 2020 20:25
США готовы разместить баллистические ракеты в Европе для сдерживания России Фото: Роберт О'Брайен (flickr.com/statephotos)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты готовы при необходимости пойти на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания Российской Федерации. Также США постепенно приближаются к достижению соглашения с Россией о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает The Nation.

"Мы вышли из договора, мы создаем гиперзвуковое оружие, мы создаем системы доставки в виде баллистических ракет, которые помогут обеспечить безопасность Америки... защитить наших союзников и сдерживать Китай. Мы развернем такие же ракеты, если это будет необходимо, в Европе, чтобы сдерживать Россию", - сказал он.

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай являются главными стратегическими противниками, которые создают угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Кроме того, ранее глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России.

Добавим, что министр обороны Германии заявила, что агрессивные действия России являются серьезным вызовом для Европейского союза и НАТО.

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