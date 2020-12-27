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У Британії мають намір в січні почати випуск вакцини Оксфордського університету

Новость на русском → Оксфорд, Неділя 27 грудня 2020 03:24
У Британії мають намір в січні почати випуск вакцини Оксфордського університету Фото: вакцина (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Влада Великобританії має намір в січні почати вакцинацію населення від коронавірусу препаратом, розробленим Оксфордським університетом спільно з фармкомпанією AstraZeneca. Препарат буде поширений для вакцинації вже з 4 січня.

Про це повідомляє Sunday Telegraph.

Якщо регулятор найближчими днями схвалить вакцину, спортивні стадіони та конференц-зали переобладнають у центри масової вакцинації.

"Уряд націлений на те, щоб протягом двох тижнів 2 мільйони осіб отримали першу дозу вакцини Оксфорда або Pfizer в рамках масштабного розширення програми вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді AstraZeneca оцінила ефективність своєї вакцини від коронавірусу. Компанія ще до завершення випробувань заявила, що вакцина ефективна на 70%.

Однак через сумнівні проміжні результати AstraZeneca оголосила про додаткові випробуваннях вакцини від коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, AstraZeneca планує до кінця року зробити 200 млн доз власної вакцини від коронавірусу. Ще 700 млн доз препарату планують виготовити в перші три місяці 2021 року.

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