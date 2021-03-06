У США блокують призначення глави ЦРУ через відсутність санкцій щодо "Північного потоку-2"
Американський сенатор-республіканець Тед Круз блокує затвердження Вільяма Бернса на посаді директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Такі дії він обґрунтовує бездіяльністю адміністрації США щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє Bloomberg.
Сам сенатор заявив, що припинить блокувати призначення Бернса, коли влада введе нові санкції проти трубопроводу.
"Я перестану затримувати призначення, коли адміністрація Байдена виконає своє юридичне зобов'язання накладати санкції на кораблі та компанії, що будують трубопровід Путіна. Дотримуйтесь закону. Перестаньте м'яко ставитися до Росії", - заявив Круз.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський назвав "Північний потік-2" четвертим потужним ударом Росії по Україні.
Крім того, в лютому Польща та Україна спільно звернулися до президента США з проханням перешкодити будівництву "Північного потоку-2".
Водночас у Німеччині завершення будівництва "Північного потоку-2" називають одним з пріоритетів країни.