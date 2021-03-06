В США блокируют назначение главы ЦРУ из-за отсутствия санкций по "Северному потоку-2"

Американский сенатор-республиканец Тед Круз блокирует утверждение Уильяма Бернса на посту директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Такие действия он обосновывает бездействием администрации США в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Bloomberg .

"Я перестану задерживать назначение, когда администрация Байдена выполнит свое юридическое обязательство налагать санкции на корабли и компании, строящие трубопровод Путина. Соблюдайте закон. Перестаньте мягко относиться к России", - заявил Круз.

Сам сенатор заявил, что прекратит блокировать назначение Бернса, когда власти введут новые санкции против трубопровода.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский назвал "Северный поток-2" четвертым мощным ударом России по Украине.

Кроме того, в феврале Польша и Украина совместно обратились к президенту США с просьбой помешать строительству "Северного потока-2".

В то же время в Германии завершение строительства "Северного потока-2" называют одним из приоритетов страны.