Спецслужби США підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури

Федеральне бюро розслідувань (ФБР), Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) та Управління директора національної розвідки (ODNI) підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури США. Згідно з їх інформацією, організували атаку російські хакери.

Про це йдеться в їхній спільній заяві.

Для розслідування злому сформована єдина координаційна група з кібербезпеки (UCG).

"Це ситуація, що розвивається, і, хоча ми продовжуємо працювати над тим, щоб в повній мірі зрозуміти масштаби цієї кампанії, ми знаємо, що ця кібератака торкнулася мережі всередині федерального уряду", - йдеться в заяві.

Нещодавно стало відомо, що хакери вкрали дані Міністерства фінансів США, а також управління з комунікацій та інформації. Згідно з інформацією, хакерам доступний трафік електронної пошти у цих відомствах. Зломники мали доступ до електронної пошти співробітників органів протягом кількох відомств. Зокрема, хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.

До речі, в останні місяці в США неодноразово заявляли про атаки хакерів. Зокрема, у жовтні Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки в США (CISA) виявило хакерську атаку на урядові мережі. Даних про те, що саме хакери могли одержати після злому, немає.