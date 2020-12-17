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Спецслужбы США подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры

Новина українською → США, Четверг 17 декабря 2020 05:09
Спецслужбы США подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры Фото: взлом сети (pexels)
Автор: Даша Харченко

Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управление директора национальной разведки (ODNI) подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры США. Согласно их информации, организовали атаку российские хакеры.

Об этом говорится в их совместном заявлении.

Для расследования взлома сформирована единая координационная группа по кибербезопасности (UCG).

"Это развивающаяся ситуация, и, хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что эта кибератака затронула сети внутри федерального правительства", - говорится в заявлении.

Недавно стало известно, что хакеры украли данные Министерства финансов США, а также управления по коммуникациям и информации. Согласно информации, хакерам доступен трафик электронной почты в этих ведомствах. Взломщики имели доступ к электронной почте сотрудников органов в течение нескольких ведомств. В частности, хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

К слову, в последние месяцы в США неоднократно заявляли об атаках хакеров. В частности, в октябре Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA) обнаружило хакерскую атаку на правительственные сети. Данных о том, что именно хакеры могли получить после взлома, нет.

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