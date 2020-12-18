Спецоперація проти російського угруповання в Іспанії: стали відомі фігуранти справи

Після того як іспанська поліція викрила злочинну мережу росіян і затримала 23 людини за підозрою у відмиванні грошей, в четвер, 17 грудня, місцеві видання опублікували їх імена. Зловмисники планували взяти під контроль ключові сектори економіки країни.

Про це пише DW.

Організацію в курортному місті Аліканте контролювали два громадянина РФ: Митюрев, посередник між росіянами та іспанськими бізнесменами, займався пошуком клієнтів, і Хакімов, який відповідав за відмивання грошей.

Ключовою фігурою вважається Данилов, однак він не був затриманий. Його називають "комерсантом, який регулярно бував в Іспанії і має прямі зв'язки з мафіозними угрупованнями у своїй країні, які займаються вбивствами, шантажем, торгівлею зброєю, наркотиками і людьми".

Іншим важливим персонажем у цій схемі журналісти називають адвоката Олексія Широкова "років п'ятдесяти, з юних років живе в провінції Аліканте і отримав юридичну освіту в місцевому університеті.

Його юридична фірма була "чарівним офісом", здатним полегшити імміграційні процедури, такі як надання виду на проживання в Іспанії, завдяки його відносин із затриманими агентами, які отримували за це плату та подарунки.

Він також був сполучною ланкою з місцевою адміністрацією і політиками, оскільки, згідно з джерелами в поліції, був членом Народної партії у муніципалітеті Альтеа і передбачуваним лобістом.

У розпорядженні Широкова, стверджує видання, був цілий арсенал зброї, хоча у нього був дозвіл тільки на спортивну стрільбу.

Вечірки злодіїв у законі на Ібіці зустрічі на найвищому рівні

Місія Жижина, четвертого затриманого, полягала у створенні комерційного фасаду, який дозволив би російському криміналу вкладати незаконно отримані гроші по всьому світу.

"Під час одного дзвінка чутно, як він наказує людині підійти до його машині, взяти 61 000 євро і віддати його дружині", - пише далі ABC.

У нього було знайдено 180 000 євро готівкою.

Згадуються також "вечірки злодіїв в законі" на Ібіці вартістю 30 000 євро в день "із зустрічами на дуже високому рівні".

Крім росіян були затримані поліцейський і два гвардійці, два члени Ради безпеки (один в Бенідормі, другий - колишній в Альтеа), чиновники (особливо зі сфери міського планування) і кілька іспанських юристів, які були підставними особами.

Всі, крім Широкова та трьох його спільників, які були звільнені до суду, зазначається в публікації.

У ході 18 проведених обшуків у рамках цієї справи були виявлені 300 тисяч євро готівкою у сейфах, 1 мільйон євро на одному із заблокованих рахунків, шість одиниць короткоствольної зброї, два бойових рушниці, автомати, снайперська гвинтівка з глушником і тисячі патронів різного калібру. Крім того, були знайдені віртуальні гаманці з криптовалютами, діаманти і 16 розкішних автомобілів.

В ході процесуальних дій заморожені активи на мільйони євро. Слідчим також вдалося з'ясувати, що всі бізнесмени, яких "консультував" Широков і його партнери, які мали рахунки і сейфи в тому ж самому відділенні банку в Альтее, де триває розслідування.

Знешкоджена мережа "планувала взяти під контроль ключові сектори економіки Іспанії і впровадитися в державні установи, спираючись на допомогу юристів, державних службовців, політиків, бізнесменів і хакерів", повідомляє поліція.

Угруповання, сліди якої поліція вийшла ще в 2013 році, контролювала дискотеки, готелі, ресторани та об'єкти нерухомості на іспанському узбережжі. Крім цього, члени банди витрачали великі суми на хабарі для проникнення в іспанські структури.

Серед затриманих вісім громадян Росії, двоє українців, по одному вихідцю з Казахстану і Алжиру, 11 громадян Іспанії. Поліція називає це найбільшою операцією проти східноєвропейської мафії, проведеної в Іспанії за останні 10 років.

Нагадаємо, в жовтні Служба безпеки України викрила в Дніпропетровській області мережа адміністраторів масштабної "троллефермы" провокаторів, связаых з Росією. Їх метою було зірвати вибори.