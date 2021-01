Спецоперація в аеропорту Франкфурта поліція шукала бомбу

Спецоперація в аеропорту Франкфурта-на-Майні завершена, повідомила німецька поліція. Були затримані дві особи у зв'язку з виявленням підозрілого вантажу.

Про спецоперацію повідомляє поліція Франкфурта в Twitter.

"Оперативні заходи в аеропорту Франкфурта завершені. Заблоковані приміщення поступово розблоковуються федеральною поліцією", - йдеться в повідомленні.

Daily Mail пише про "вбитого терориста" та чоловіка, який погрожував підірвати будівлю. За даними видання, терориста поліція ліквідувала. Німецькі правоохоронці цю інформацію поки не підтвердили.

