Спецоперація в аеропорту Франкфурта поліція шукала бомбу

Спецоперація в аеропорту Франкфурта-на-Майні завершена, повідомила німецька поліція. Були затримані дві особи у зв'язку з виявленням підозрілого вантажу.

Про спецоперацію повідомляє поліція Франкфурта в Twitter.

"Оперативні заходи в аеропорту Франкфурта завершені. Заблоковані приміщення поступово розблоковуються федеральною поліцією", - йдеться в повідомленні.

Die Einsatzmaßnahmen am #Flughafen #Frankfurt sind beendet. Die gesperrten Bereiche werden durch die #Bundespolizei sukzessive freigeben. Kann Es dadurch zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Eine ausführliche Pressemitteilung zu den Ereignissen folgt.#FRA160121 pic.twitter.com/pbajipUnSm — Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main (@bpol_air_fra) January 16, 2021

Daily Mail пише про "вбитого терориста" та чоловіка, який погрожував підірвати будівлю. За даними видання, терориста поліція ліквідувала. Німецькі правоохоронці цю інформацію поки не підтвердили.

Police have 'shot a spider' at Germany's Frankfurt International Airport after 'reports of a bomb threat' https://t.co/vrKEKCtycm — Daily Mail Online (@MailOnline) January 16, 2021

Відомо, що аеропорт і залізничний вокзал залишаються частково перекритими. За попередніми даними, спецоперація почалася через повідомлення про підозрілий предмет.

Також в поліції попросили не публікувати відеозаписи з місця події і пообіцяли надати додаткову інформацію, як тільки вона з'явиться.

Аеропорт Франкфурта є одним з найбільших у світі авіаційних хабів. Останні роки він був одним з лідерів за пасажиропотоком в Європі, а також був найбільшим аеропортом на континенті з вантажоперевезень.

Раніше повідомлялося, що поліція Великобританії виявила мініатюрні саморобні вибухові пристрої в двох аеропортах Лондона і на столичному вокзалі.