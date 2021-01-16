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Спецоперация в аэропорту Франкфурта: полиция искала бомбу

Новина українською → Франкфурт, Суббота 16 января 2021 23:28
Спецоперация в аэропорту Франкфурта: полиция искала бомбу Фото: аэропорт (MailOnline/Twitter)
Автор: Артур Родивилов

Спецоперация в аэропорту Франкфурта-на-Майне завершена, сообщила немецкая полиция. Были задержаны два человека в связи с обнаружением подозрительного багажа.

О спецоперации сообщает полиция Франкфурта в Twitter.

"Оперативные мероприятия в аэропорту Франкфурта завершены. Заблокированные помещения постепенно разблокируются федеральной полицией", - говорится в сообщении.

Daily Mail пишет об "убитом террористе" и задержанном, который угрожал взорвать здание. По данным издания, террориста ликвидировала полиция. Немецкие правоохранители эту информацию пока не подтвердили.

Известно, что аэропорт и железнодорожный вокзал остаются частично перекрытыми. По предварительным данным, спецоперация началась из-за сообщений о подозрительном предмете.

Также в полиции попросили не публиковать видеозаписи с места происшествия и пообещали предоставить дополнительную информацию, как только она появится.

Аэропорт Франкфурта является одним из крупнейших в мире авиационных хабов. Последние годы он был одним из лидеров по пассажиропотоку в Европе, а также был крупнейшим аэропортом на континенте по грузоперевозкам.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании обнаружила миниатюрные самодельные взрывные устройства в двух аэропортах Лондона и на столичном вокзале.

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