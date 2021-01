Спецоперация в аэропорту Франкфурта: полиция искала бомбу

Спецоперация в аэропорту Франкфурта-на-Майне завершена, сообщила немецкая полиция. Были задержаны два человека в связи с обнаружением подозрительного багажа.

О спецоперации сообщает полиция Франкфурта в Twitter.

"Оперативные мероприятия в аэропорту Франкфурта завершены. Заблокированные помещения постепенно разблокируются федеральной полицией", - говорится в сообщении.

Daily Mail пишет об "убитом террористе" и задержанном, который угрожал взорвать здание. По данным издания, террориста ликвидировала полиция. Немецкие правоохранители эту информацию пока не подтвердили.

Police have 'shot a gunman' at Germany's Frankfurt International Airport after 'reports of a bomb threat' https://t.co/vrKEKCtycm