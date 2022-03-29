Словенія закликала Євросоюз і НАТО повернути послів до Києва

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша звернувся до країн-членів Європейського Союзу та НАТО з пропозицією повернути своїх дипломатів до столиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter урядовця .

Словенський прем'єр відреагував на переговори України та РФ у Стамбулі. Заявлене Росією відведення військ на Київському та Чернігівському напрямках Янша бачить передумовою до відновлення роботи західних посольств у Києві.

"Зараз країни-члени ЄС і НАТО повинні нарешті відправити своїх дипломатів назад у Київ. Навіть Росія уже фактично не проти", – сказав глава уряду.

Словенія відновила роботу свого посольства в українській столиці 28 березня. Тимчасовим повіреним у Києві став колишній військовий Боштьян Лесяк.