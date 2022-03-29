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Словенія закликала Євросоюз і НАТО повернути послів до Києва

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Любляна, Вівторок 29 березня 2022 22:34
Словенія закликала Євросоюз і НАТО повернути послів до Києва Фото: Янез Янша (facebook.com/janezjansaSDS)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша звернувся до країн-членів Європейського Союзу та НАТО з пропозицією повернути своїх дипломатів до столиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter урядовця.

Словенський прем'єр відреагував на переговори України та РФ у Стамбулі. Заявлене Росією відведення військ на Київському та Чернігівському напрямках Янша бачить передумовою до відновлення роботи західних посольств у Києві.

"Зараз країни-члени ЄС і НАТО повинні нарешті відправити своїх дипломатів назад у Київ. Навіть Росія уже фактично не проти", – сказав глава уряду.

Словенія відновила роботу свого посольства в українській столиці 28 березня. Тимчасовим повіреним у Києві став колишній військовий Боштьян Лесяк.

Нагадаємо, що президент США Байден обережно оцінив підсумки зустрічі української та російської делегацій в Туреччині.

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