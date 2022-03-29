Словения призвала Евросоюз и НАТО вернуть послов в Киев
Премьер-министр Словении Янез Янша обратился к странам-членам Европейского Союза и НАТО с предложением вернуть своих дипломатов в столицу Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чиновника.
Словенский премьер отреагировал на переговоры Украины и РФ в Стамбуле. Заявленный Россией отвод войск на Киевском и Черниговском направлениях Янша видит предпосылкой для возобновления работы западных посольств в Киеве.
"Сейчас страны-члены ЕС и НАТО должны наконец-то отправить своих дипломатов обратно в Киев. Даже Россия уже фактически не против", – сказал глава правительства.
Словения возобновила работу своего посольства в украинской столице 28 марта. Временным поверенным в Киеве стал бывший военный Боштьян Лесяк.
Напомним, что президент США Байден осторожно оценил итоги встречи украинской и российской делегаций в Турции.
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