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Словения призвала Евросоюз и НАТО вернуть послов в Киев

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Любляна, Вторник 29 марта 2022 22:34
Словения призвала Евросоюз и НАТО вернуть послов в Киев Фото: Янез Янша (facebook.com/janezjansaSDS)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Словении Янез Янша обратился к странам-членам Европейского Союза и НАТО с предложением вернуть своих дипломатов в столицу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чиновника.

Словенский премьер отреагировал на переговоры Украины и РФ в Стамбуле. Заявленный Россией отвод войск на Киевском и Черниговском направлениях Янша видит предпосылкой для возобновления работы западных посольств в Киеве.

"Сейчас страны-члены ЕС и НАТО должны наконец-то отправить своих дипломатов обратно в Киев. Даже Россия уже фактически не против", – сказал глава правительства.

Словения возобновила работу своего посольства в украинской столице 28 марта. Временным поверенным в Киеве стал бывший военный Боштьян Лесяк.

Напомним, что президент США Байден осторожно оценил итоги встречи украинской и российской делегаций в Турции.

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