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Ситуація в США може призвести до конституційної кризи, - Міноборони Німеччини

Новость на русском → Берлін, Середа 04 листопада 2020 11:43
Ситуація в США може призвести до конституційної кризи, - Міноборони Німеччини Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер (facebook com)
Автор: Анастасия Рокитна

Голова Міністерства оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер назвала ситуацію в США "дуже вибухонебезпечною", яка може призвести до конституційної кризи. Зараз в країні проходять вибори президента.

Про це повідомляє FR.de.

За її словами, можлива зміна президента США не змінить "жорсткі вимоги" Вашингтона щодо Берліна.

"Це дуже вибухонебезпечна ситуація. Експерти справедливо попередили про конституційну кризу в США. І це те, що, я думаю, повинно сильно турбувати нас в цілому", - сказала вона.

Зазначимо, наразі в США триває підрахунок голосів на виборах президента. Всі виборчі дільниці закрились. А підрахунок в ключових штатах затримується через поштові бюлетені, які відправляли в якості своїх голосів виборці через пандемію.

Нагадаємо, демократи і республіканці різко відреагували на заяву Дональда Трампа про "перемогу".

Раніше Трамп заявив про спробу вкрасти у нього перемогу на виборах президента.

Зазначимо, Джо Байден зробив заяву за підсумками голосування на виборах: він упевнений у своїй перемозі.

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