Ситуація з новим типом COVID вийшла з-під контролю, - МОЗ Британії

У Великобританії ситуація з новим штамом коронавірусу "вийшла з-під контролю" влади. Мутований вірус розповсюджується дуже швидко.

Про це в ефірі телеканалу Sky News заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок.

За його словами, що уряду довелося "діяти рішуче", попри наближення Різдва. Він зазначив, що посилені заходи можуть тривати протягом декількох місяців до тих пір, поки не буде впроваджена вакцина.

Хенкок назвав "безвідповідальною поведінкою" стовпотворіння людей на вокзалах, яке почалося після того, як жителі Лондона почали намагатися виїхати з міста до вступу в силу нових карантинних обмежень.

Контроль нового штаму COVID "зараз важливіше, ніж коли-небудь", заявив він.

Раніше Хенкок заявив, що уряд Великобританії розраховує уникнути введення загального локдауна. В цьому повинні допомогти локальні посилення.

14 грудня глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу, який поширюється швидше відомих штамів. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що нова мутація коронавірусу на 70% заразніша, ніж інші види вірусу.

У зв'язку з поширенням нового типу вірусу низка країн Європи вже заборонила авіа - та інше пасажирське сполучення з Британією.