ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Сирії обстріляли російський БТР, постраждали військові

Новость на русском → Ідліб, Вівторок 29 грудня 2020 21:21
У Сирії обстріляли російський БТР, постраждали військові Фото: БТР-82А (military-informant.com)
Автор: Дмитро Левицький

У сирійській провінції Ідліб сьогодні під обстріл потрапив російський БТР-82А. В результаті обстрілу троє російських військовослужбовців отримали легкі поранення.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Росії, передає російське агентство "ТАСС".

Як розповів заступник керівника російського центру в Сирії контр-адмірал В'ячеслав Ситник, обстріл стався близько 15:45, коли російські військові забезпечували безпеку виведення турецького спостережного посту поблизу Трумба.

"Бронетранспортер російської військової поліції обстріляли з ПТРК з території, яка знаходиться під контролем протурецьких бойовиків. В результаті потрапляння ракети постраждали троє російських військових. Їх здоров'ю ніщо не загрожує", - сказав контр-адмірал.

Зараз російське командування спільно з турецькою стороною встановлює, чи причетні до обстрілу протурецькі бойовики.

Нагадаємо, до цього стало відомо, що Туреччина та Росія перекинули в Сирію додаткові військові підрозділи. Анкара домовилася з Москвою про створення спільних спостережних постів у Сирії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Російська Федерація обстрел БТР Сирія
NEWS
Україна очікує перші поставки вакцини за програмою COVAX у березні
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин Україна очікує перші поставки вакцини за програмою COVAX у березні
DAILY
Справа Майдану: що змінилося за рік після обміну екс-бійців "Беркута"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Майдану: що змінилося за рік після обміну екс-бійців "Беркута"