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У Сеймі Польщі готують звернення до Німеччини із закликом зупинити "Північний потік-2"

Автор: Артур Родивилов

Сейм Польщі на найближчому засіданні може прийняти резолюцію із закликом до уряду ФРН зупинити реалізацію проекту "Північний потік-2". Найближче засідання Сейму відбудеться 24-25 лютого.

Про це на прес-конференції в Сеймі повідомили депутати партії "Солідарна Польща", що входить в коаліцію, передає РАР.

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"Північний потік-2" - це проект, який спрямований не тільки проти Польщі, а й проти всієї європейської спільноти.

"Тому цілком природно було б прийняти під час наступного засідання відповідну резолюцію - незалежно від політичного поділу - щоб Сейм висловив свій рішучий протест проти цього антиєвропейського проекту", - заявив депутат від "Солідарної Польщі", заступник міністра клімату і навколишнього середовища Яцек Оздоба.

За його словами, партія в п'ятницю подала прохання до глави Сейму щодо прискореного розгляду резолюції, що закликає уряд Німеччини негайно припинити будівництво "Північний пото-2".

Нагадаємо, у Держдепі США заявляли, що "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку, а його реалізація також посилює вплив Росії на союзників США.

Додамо, компанія Nord Stream 2 AG тимчасово зупинила будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Укладання труб газопроводу призупинили через негоду.

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