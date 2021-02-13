У Сеймі Польщі готують звернення до Німеччини із закликом зупинити "Північний потік-2"

Сейм Польщі на найближчому засіданні може прийняти резолюцію із закликом до уряду ФРН зупинити реалізацію проекту "Північний потік-2". Найближче засідання Сейму відбудеться 24-25 лютого.

"Північний потік-2" - це проект, який спрямований не тільки проти Польщі, а й проти всієї європейської спільноти.

"Тому цілком природно було б прийняти під час наступного засідання відповідну резолюцію - незалежно від політичного поділу - щоб Сейм висловив свій рішучий протест проти цього антиєвропейського проекту", - заявив депутат від "Солідарної Польщі", заступник міністра клімату і навколишнього середовища Яцек Оздоба.

За його словами, партія в п'ятницю подала прохання до глави Сейму щодо прискореного розгляду резолюції, що закликає уряд Німеччини негайно припинити будівництво "Північний пото-2".