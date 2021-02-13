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В Сейме Польши готовят обращение к Германии с призывом остановить "Северный поток-2"

Новина українською → Варшава, Суббота 13 февраля 2021 06:11
В Сейме Польши готовят обращение к Германии с призывом остановить "Северный поток-2" Фото: зал заседаний Сейма Польши (sejm.gov.pl)
Автор: Артур Родивилов

Сейм Польши на ближайшем заседании может принять резолюцию с призывом к правительству ФРГ остановить реализацию проекта "Северный поток-2". Ближайшее заседание Сейма состоится 24-25 февраля.

Об этом на пресс-конференции в Сейме сообщили депутаты партии "Солидарная Польша", входящей в коалицию, передает РАР.

"Северный поток-2" - это проект, который направлен не только против Польши, но и против всего европейского сообщества.

"Поэтому вполне естественно было бы принять во время следующего заседания соответствующую резолюцию - независимо от политического деления - чтобы Сейм выразил свой решительный протест против этого антиевропейского проекта", - заявил депутат от "Солидарной Польши", замминистра климата и окружающей среды Яцек Оздоба.

По его словам, партия в пятницу подала прошение к главе Сейма относительно ускоренного рассмотрения резолюции, призывающей правительство Германии немедленно прекратить строительство "Северный пото-2".

Напомним, в Госдепе США заявляли, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность, а его реализация также усиливает влияние России на союзников США.

Добавим, компания Nord Stream 2 AG временно остановила строительство газопровода "Северный поток - 2". Укладку труб газопровода приостановили из-за непогоды.

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