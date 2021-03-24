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"Північний потік-2". Блінкен заявив про спроби РФ підірвати безпеку ЄС

Новость на русском → Вашингтон, Середа 24 березня 2021 02:27
"Північний потік-2". Блінкен заявив про спроби РФ підірвати безпеку ЄС Фото: Ентоні Блінкен (facebook.com)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів коротку зустріч з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом в Брюсселі. Він повідомив йому, що Вашингтон виступає проти "Північного потоку-2".

Про це повідомляє прес-служба Держдепу США.

Раніше Держдеп повідомив, що пройшла зустріч Блинкена з міністрами закордонних справ Великобританії, Німеччини та Франції. Вони торкнулися викликів, що виходять від РФ і Китаю, а також обговорили ситуацію в Афганістані, Ірані, Лівії та Ємені, йдеться в повідомленні відомства.

"Блінкен підкреслив прихильність США роботі з союзниками та партнерами для протидії спробам Росії підірвати нашу колективну безпеку та у зв'язку з цим зазначив, що США виступають проти газопроводу "Північний потік-2", - йдеться в повідомленні.

Держсекретар знаходиться в Брюсселі у зв'язку з зустріччю глав зовнішньополітичних відомств НАТО. Він заявив про бажання Вашингтона оживити партнерство в рамках НАТО. Все це потрібно, зокрема, для протидії Росії та Китаю, оголошеним головними загрозами безпеці альянсу.

Нагадаємо, Блінкен попередив учасників "Північного потоку-2" про можливі санкції.

Раніше повідомлялося, що в Україні також зробили заяву про будівництво "Північного потоку-2". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що завершення проекту посилить агресію з боку Росії.

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