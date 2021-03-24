"Северный поток-2". Блинкен заявил о попытках РФ подорвать безопасность ЕС
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел короткую встречу с главой МИД Германии Хайко Маасом в Брюсселе. Он сообщил ему, что Вашингтон выступает против "Северного потока-2".
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.
Ранее Госдеп сообщил, что прошла встреча Блинкена с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции. Они затронули вызовы, исходящие от РФ и Китая, а также обсудили ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и Йемене, говорится в сообщении ведомства.
"Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в связи с этим отметил, что США выступают против газопровода "Северный поток-2", - говорится в сообщении.
Госсекретарь находится в Брюсселе в связи со встречей глав внешнеполитических ведомств НАТО. Он заявил о желании Вашингтона оживить партнерство в рамках НАТО. Все это нужно, в частности, для противодействия России и Китаю, объявленным главными угрозами безопасности альянса.
Напомним, Блинкен предупредил участников "Северного потока-2" о возможных санкциях.
Ранее сообщалось, что в Украине также сделали заявление о строительстве "Северного потока-2". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что завершение проекта усилит агрессию со стороны России.