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Санду вимагає відставки уряду Молдови, готують вотум недовіри

Новость на русском → Кишинів, Вівторок 08 грудня 2020 16:26
Санду вимагає відставки уряду Молдови, готують вотум недовіри Фото: Майя Санду (flickr.com eppofficial)
Автор: Дмитро Левицький

Обраний президент Молдови Майя Санду зажадала відставки чинного очільника уряду країни Іона Кіку. Якщо прем'єр не подасть у відставку найближчими днями, то партія "Дія та солідарність" висуне вотум недовіри уряду.

Про це Санду заявила в ефірі телеканалу PRO TV Chșinău, передає Newsmaker.

Санду також додала, що парламент Молдови також потрібно розпустити.

"Якщо найближчими днями не буде відставки уряду, то, скоріш за все, колеги із фракції "Дія та солідарність" запропонують вотум недовіри Кабінету міністрів. Інші партії, особливо соціалісти, кажуть, що також хочуть дострокових виборів, тому ми пропонуємо найпростіше рішення", - сказала вона.

Нагадаємо, у неділю в Кишиневі відбулася акція протесту прихильників Санду. Мітингувальники вимагали розпуску парламенту країни після скандальних рішень щодо повноважень президента та статусу російської мови.

Також РБК-Україна писало, що Росія може використати газові борги Молдови для тиску на Санду у питанні врегулювання ситуації в Придністров'ї. Санду вимагає від Росії виведення її військ з регіону.

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